Nove milioni e mezzo al Comune di Terni per la bretella Staino-Pentima: "Opera d'impatto" - Tuttoggi.info

Il Comune di Terni avrà a disposizione 9 milioni e mezzo di euro per realizzare, entro il 2029, la bretella Staino-Pentima.

A renderlo noto l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Terni, Giovanni Maggi, e il responsabile dell’Ufficio Grandi Opere e Infrastrutture, Leonardo Donati.

Il 17 settembre scorso si è tenuto un incontro in Regione sui Fondi Sviluppo e Coesione messi a disposizione dello Stato per le Regioni. Sono state accolte, nello specifico, le richieste del Comune di Terni per la nuova strada che collegherà la rotatoria Bianchini Riccardi, in zona Staino, a Pentima. Il cronoprogramma prevede: la progettazione entro il 2025, gli espropri nel 2026, l’inizio dei lavori nel 2027, la fine entro il 2029.

“Si tratta di un’opera di grande impatto attesa da decenni”, dichiara l’assessore Maggi. “La bretella, che insisterà su un tratto di territorio scarsamente urbanizzato, porterà benefici davvero rilevanti in termini di scorrevolezza della viabilità, di sicurezza e di potenziamento delle infrastrutture a servizio dell’area siderurgica di viale Brin”.