Notte di interventi per i Vigili del Fuoco, maltempo e un incendio a Bastia Umbra

Notte movimentata per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Perugia. Molti gli interventi a causa di allagamenti ( principalmente cantine e garage) e rami di alberi caduti a causa della forte pioggia del pomeriggio di ieri e della notte appena passata.

Interventi nel perugino ed anche a Spoleto. Ma l’operazione più importante è stata quella fatta in una rimessa di bombole di gas in zona Ponte Santa Lucia, a Bastia Umbra.

Alle prime ore dell’alba nella rimessa si è infatti sviluppato un incendio, per cause in corso di accertamento, che ha creato momenti di apprensione per le bombole di gas presenti. Fortunatamente le stesse sono rimaste inesplose evitando danni maggiori. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

