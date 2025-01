“Note di Cronaca”, il libro di Stefano Corradino, storie vere raccontate in tv e in musica - Tuttoggi.info

“Note di cronaca” è l’ultimo libro del poliedrico Stefano Corradino, il giornalista orvietano inviato di Rainews24, direttore di Articolo21 ma anche affermato musicista e cantautore. Il libro porta lo stesso titolo dell’ultimo album (pubblicato nel 2022 e il cui ricavato è andato ad Amnesty International) in cui Corradino ha inciso 7 canzoni scritte, cantate e suonate su altrettante storie di attualità che ha raccontato nel tempo per Rainews24.

Ora la trasposizione letteraria in cui l’autore si sofferma su tante altre storie di mafia, guerra, immigrazione, diritti umani negati, morti sul lavoro. Accompagnate da 7 interviste di grande interesse a personaggi del calibro di Giovanna Botteri, Nando dalla Chiesa, Bruno Giordano, Mamadou Kouassi Pli Adama, Dacia Maraini, Riccardo Noury e Antonella Viola.

Il libro (Villaggio Maori Editore, 15€) vede quali protagoniste soprattutto donne come le giornaliste Ilaria Alpi e Federica Angeli, Ilaria Cucchi sorella di Stefano, Lisa Picozzi, giovane ingegnere morta sul lavoro, insieme ad altre tragiche vicende come quelle che hanno riguardato Giulio Regeni, Mario Paciolla (giornalista e osservatore ONU assassinato mentre seguiva i preparativi dell’accordo tra governo colombiano e Farc) e Andy Rocchelli (giornalista e fotoreporter freelance ucciso nel 2014 da un colpo di mortaio sparato dalle forze ucraine mentre era impegnato in un reportage sul lato dei separatisti del Donbass).

L’idea progettuale di Stefano Corradino ricalca quello che, alla fine degli anni cinquanta, Italo Calvino, Franco Fortini, Umberto Eco, Gianni Rodari e altri crearono con il Cantacronache, per contrapporsi al mondo fatato delle canzonette per raccontare in musica la società italiana come effettivamente era, con i suoi soprusi, le storture, la mancanza di diritti.

E’ possibile acquistare il libro cliccando qui.