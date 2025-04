Papa Francesco, l'omaggio di Trump: "Un uomo buono" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

“Era un uomo buono, ha lavorato duro, amava il mondo”. E’ l’omaggio che Donald Trump dedica a Papa Francesco, morto oggi 21 aprile all’età di 88 anni, aprendo l’Easter Egg Roll, la tradizionale festa delle uova pasquali alla Casa Bianca.

“Ho firmato un ordine esecutivo per mettere le bandiere a mezz’asta in onore di Papa Francesco”, dice il presidente degli Stati Uniti facendo riferimento al provvedimento firmato qualche ora prima. Trump, appena appresa la notizia del decesso del Pontefice, ha pubblicato un post sul social Truth: ”Riposi in pace Papa Francesco. Possa Dio benedire lui e tutti coloro che lo hanno amato”.

In attesa di news sui funerali del Papa, non appare certa al momento la presenza di Trump alla cerimonia. “Non lo so, devo controllare le date. Ora abbiamo appena messo le bandiere a mezz’asta”, la risposta ai media.

Il presidente americano ”non ha in questo momento in programma di viaggiare” per partecipare alle funzioni religiose, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, lasciando una porta aperta. “Non significa che non accadrà. Semplicemente non ho niente da dire” a proposito in questo momento, ha aggiunto Leavitt parlando con i giornalisti sul vialetto della Casa Bianca.

Poche ore prima di morire, Papa Francesco ha ricevuto la visita del vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance. Leavitt ha detto di aver ”parlato con il team del vice presidente questa mattina e mi hanno espresso quanto fossero emozionati e grati per l’opportunità di incontrare il Papa proprio ieri. E naturalmente, sappiamo che il Papa è andato dal Signore questa mattina, e ne ho parlato anche con il Presidente”. Leavitt ha aggiunto che “è un giorno solenne per i cattolici di tutto il mondo e preghiamo per tutti coloro che amano il Papa e credono in lui”.

Il presidente americano Donald Trump ha dato ordine di esporre – in memoria di Papa Francesco – le bandiere a mezz’asta “alla Casa Bianca e in tutti gli edifici e terreni pubblici, in tutte le postazioni militari e le stazioni navali e su tutte le navi del governo federale nel Distretto di Columbia e in tutti gli Stati Uniti e i loro territori e possedimenti fino al tramonto del giorno della sepoltura”, si legge nell’annuncio.

“Dispongo inoltre che la bandiera sia esposta a mezz’asta per lo stesso periodo di tempo in tutte le ambasciate, legazioni, uffici consolari e altre strutture degli Stati Uniti all’estero, comprese tutte le strutture militari e le navi e stazioni navali”, ha aggiunto.