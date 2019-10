Note d’autunno a Marsciano con Filarmonica and Friends

Proseguono i gemellaggi con le formazioni musicali di fuori regione per la Filarmonica Città di Marsciano “Francesco Maria Ferri”. Lo spettacolo Note d’Autunno, organizzato con il patrocinio del Comune di Marsciano, si terrà sabato 19 ottobre alle ore 21.00 presso l’Auditorium dell’Oratorio Santa Maria Assunta. Questa volta l’evento vedrà come ospite d’eccezione il Corpo musicale “San Luigi” di Vedano al Lambro, in provincia di Monza e Brianza, diretto dal Maestro Enea Bezzi. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

La serata musicale porta avanti una serie di collaborazioni già cominciata con la rassegna bandistica Marsciano Estate 2019 all’insegna della musica vissuta come occasione di confronto, unione e divertimento. Organizzata a fine giugno con il patrocinio anche dell’Anbima Umbria (l’Associazione italiana delle bande musicali autonome), la rassegna ha, infatti, visto la partecipazione, insieme alla filarmonica Città di Marsciano, di altre due formazioni bandistiche che si sono esibite presso i giardini Orosei: la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Spina e il corpo bandistico di Spilamberto, un comune in provincia di Modena.

