«Note dal Cuore» al Teatro Cucinelli di Solomeo la musica swing di «Paul e gli Impossibili» a sostegno di ARONC ODV - Tuttoggi.info

SOLOMEO (PG) – La grande musica dal vivo incontra la solidarietà nella suggestiva cornice del Teatro Cucinelli di Solomeo. Venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 21:15, si terrà il «Concerto d’Autunno», serata ad invito promossa dall’associazione ARONC ODV (Amici della Radioterapia e dell’Oncologia Clinica) nell’ambito del progetto «Note dal cuore».

Protagonista sul palco sarà l’orchestrina umbra «Paul e gli Impossibili», con un coinvolgente spettacolo di swing dal vivo in stereofonia, arricchito dalle sonorità del jazz e del R&B.

L’evento ha come obiettivo fondamentale la raccolta fondi destinata a sostenere e potenziare le attività di supporto ed orientamento assistenziale erogate dal Centro di Ascolto Oncologico Regionale di ARONC ODV. Con l’unione di arte, musica ed impegno sociale, l’iniziativa vuole promuovere la cultura della prevenzione e favorire l’umanizzazione delle cure oncologiche nel territorio umbro.

La musica e la bellezza del luogo si trasformano così in uno strumento di vicinanza e resilienza sociale, offrendo ai partecipanti un momento di gioia e condivisione.





Dettagli dell’evento:

• Data e Ora: Venerdì 30 ottobre 2026, ore 21:15.

• Luogo: Teatro Cucinelli – Solomeo (PG).

• Modalità: Serata ad invito con donazione a sostegno del Centro di Ascolto Oncologico Regionale.

• Contatti e Informazioni: ARONC ODV (email: segreteria@aronc.it | web: www.aronc.it).





Centro di Ascolto oncologico Regionale ARONC ODV

Tra le principali finalità di ARONC c’è quella di offrire ai pazienti oncologici e ai loro familiari un punto di riferimento in cui trovare ascolto, informazioni e risposte chiare. Attraverso il Centro di Ascolto Oncologico, l’associazione mette a disposizione gratuitamente tempo e competenze per aiutare le persone a comprendere meglio la malattia, le terapie e il percorso che stanno affrontando. Perché una maggiore consapevolezza può contribuire ad affrontare la malattia con più serenità e meno paura.

Accanto al sostegno diretto ai pazienti e alle famiglie, ARONC si impegna a promuovere la ricerca scientifica, la formazione e la crescita professionale in ambito oncologico, attraverso iniziative che comprendono:

• Consulenza gratuita per pazienti oncologici e familiari attraverso il Centro di Ascolto Oncologico.

• Sostegno alla ricerca scientifica, attraverso la collaborazione con associazioni, gruppi di studio, società scientifiche e università, favorendo lo scambio di conoscenze ed esperienze.

• Formazione e aggiornamento professionale per giovani medici, fisici sanitari, tecnici di radiologia e infermieri impegnati in ambito oncologico clinico.

• Sostegno ai giovani professionisti e alla ricerca, mediante borse di studio e di lavoro, assegni di ricerca, contratti a progetto e altre forme di supporto dedicate a medici e professionisti del settore oncologico.





Attraverso queste attività, ARONC contribuisce a rafforzare il legame tra assistenza, ricerca e formazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità del percorso di cura e sostenere concretamente le persone che affrontano una diagnosi oncologica.





Paul e gli Impossibili

Paul e gli Impossibili non sono solo una band, ma un’esplosiva macchina del tempo musicale a nove elementi.

A guidare lo spettacolo c’è il talento del frontman dal carisma magnetico capace di dominare il palco con naturalezza. La sua voce versatile e ricca di sfumature sa destreggiarsi perfettamente tra l’eleganza dei classici dello swing, l’energia del rhythm and blues e l’ironia scanzonata del grande repertorio italiano alla Carosone.





A fargli da motore c’è l’ensemble di musicisti che costruisce un suono denso e trascinante, degno delle storiche big band. Grazie a una sezione fiati incisiva, arrangiamenti curati e una ritmica dal groove inarrestabile, l’orchestrina dimostra una tecnica impeccabile e un affiatamento raro. I musicisti non si limitano ad accompagnare la voce, ma ci dialogano costantemente, creando una miscela di raffinatezza ed energia pura che rende letteralmente impossibile restare fermi.





Per maggiori informazioni

ARONC ODV

email: segreteria@aronc.it

web: www.aronc.it

Tel.: 075 6971856

Cell.:+39 334 3995833









Luogo: Teatro Cucinelli, CORCIANO, PERUGIA, UMBRIA