Norme anti-Covid e non solo, multe a struttura per anziani e ristoranti

Il bilancio dei controlli dei carabinieri di Orvieto nelle ultime due settimane

Una struttura per anziani multata ed alcuni ristoranti dell’Orvietano multati per il mancato rispetto della normativa anti-Covid, con due locali che si sono visti anche sospendere l’attività. Tre le persone, invece, che sono state sanzionate per il mancato possesso del green pass.

È una parte dell’esito dell’esito dei controlli a tutto campo effettuati nelle ultime due settimane dai carabinieri della Compagnia di Orvieto.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sono stati controllati 293 veicoli: 11 le persone multate per violazioni al Codice della strada (per un totale di 2.023 euro di sanzioni), 5 i documenti di guida ritirati e ben 4 i veicoli sequestrati.

Nell’ambito delle verifiche effettuate, sono state controllate 356 persone, di cui 12 già note ai carabinieri.

Inoltre, con l’ausilio dei reparti speciali, sono stati effettuati dei controlli presso alcune residenze per anziani al fine di verificare il rispetto delle norme sanitarie e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle norme anti-Covid. In una sola sono emerse irregolarità: il responsabile della casa di riposo si è visto multare per un totale di 3.800 euro.

Sono stati inoltre effettuati controlli mirati alla verifica della corretta applicazione del protocollo Covid-19 presso diverse attività di ristorazione, elevando nella circostanza sanzioni amministrative complessivamente per 13.100 euro, di cui 2.000 euro proprio per le violazioni alle norme anticovid, con l’adozione di 2 provvedimenti di sospensione attività. Nell’ambito dei controlli per la verifica del possesso del “green pass” e del “super green pass”, su 747 soggetti controllati, 3 persone sono state sanzionate per il mancato possesso della certificazione verde.