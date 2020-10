"Una rosa per Norma Cossetto" Perugia partecipa al ricordo della giovane istriana - Tuttoggi

La commemorazione il 4 ottobre al Parco Martiri delle Foibe, riaperto in via eccezionale per l'occasione. Manifestazione promossa dal Comitato 10 Febbraio

Si svolgerà domenica 4 ottobre 2020, alle ore 10,30, presso il Parco Martiri delle Foibe, nella città di Perugia, “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio e giunta alla seconda edizione, che intende onorare la memoria della giovane studentessa istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani di Tito.

La manifestazione, quest’anno, assume un particolare rilievo in quando si celebra il Centenario della nascita di Norma Cossetto. Nonostante le restrittive misure anti-covid – che verranno scrupolosamente osservate dal Comitato 10 Febbraio – Perugia si stringerà in un abbraccio ideale con altre 120 città italiane e con New York, Whashington e Belfast dove sono previste analoghe manifestazioni.

L’evento ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e sono stati invitati a presenziare il Sindaco Andrea Romizi, l’Assessore alla Cultura Leonardo Varasano – che ha reso possibile l’apertura del Parco, attualmente in ristrutturazione – l’Assessore alle politiche sociali e alle Pari Opportunità Edi Cicchi, i Consiglieri Comunali, le associazioni locali, e l’intera cittadinanza. Ha contribuito all’organizzazione dell’iniziativa l’associazione culturale Griffa.

“Invitiamo tutti a partecipare alla cerimonia – dichiara l’avv. Raffaella Rinaldi, responsabile del Comitato 10 Febbraio a Perugia – con la quale vogliamo ricordare il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nel 1943 venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata in una foiba dai partigiani di Tito. Deporremo un fiore e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa “Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”.

Una via a Perugia

Tale manifestazione risulta ancora più attuale a Perugia, dove qualche settimana fa la Commissione toponomastica – su iniziativa del consigliere Riccardo Mencaglia, capogruppo di Fratelli D’Italia – ha approvato all’unanimità l’intitolazione di una via a Norma Cossetto.

Si tratta di un ulteriore tassello, nella strada intrapresa da molti anni dal Comune di Perugia, nella lotta al negazionismo e al giustificazionismo dei tragici eventi che hanno contraddistinto la difficile storia del nostro confine orientale e finalizzata ad aprire uno squarcio di luce su pagine di storia per troppo tempo dimenticate e non ancora compiutamente conosciute, come attesta il recente ritrovamento della foiba di Kocevski Rog, in Slovenia, tragicamente ribattezzata come “Foiba dei Ragazzi”.

Ricordare è l’unico modo per aprire un velo nelle tenebre dell’oblio, cui è stata relegata, per troppo tempo, la tragica vicenda delle foibe e dell’esodo delle popolazioni di Istria, Fiume e Dalmazia.