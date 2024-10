Norcia ospita il convegno: Otto anni dal terremoto, la ricostruzione materiale e sociale di un'area interna - Tuttoggi.info

La ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2016 è un tema di rilevanza cruciale per l’Umbria e l’intero Centro Italia.

A otto anni dal devastante terremoto, la Fillea Cgil Umbria, in collaborazione con la Camera del Lavoro di Perugia e l’Associazione Nuove Ri-Generazioni Umbria, organizzano il convegno dal titolo “Otto anni dal terremoto: la ricostruzione materiale e sociale di un’area interna”, che si terrà il 29 ottobre 2024, a partire dalle ore 9:30 presso la Sala Digipass di Norcia, in via Solferino.

L’iniziativa si propone di fare il punto sullo stato della ricostruzione, tanto dal punto di vista materiale quanto sociale, analizzando le problematiche ancora irrisolte e le prospettive future per il rilancio delle aree interne, con particolare attenzione alla situazione regionale.

Il convegno sarà moderato da Alfiero Moretti, architetto e componente del Comitato Scientifico di Nuove Ri-Generazioni Umbria, e vedrà la partecipazione di esperti, amministratori locali e rappresentanti del sindacato.

Sono previsti gli interventi di:

Elisabetta Masciarri, segretaria generale Fillea Cgil Umbria



Enrico Giovannetti, componente del Comitato scientifico Nuove Ri-Generazioni Umbria



Giuliano Boccanera, Sindaco di Norcia



Tullio Fibraroli, Sindaco di S.Anatolia di Narco e presidente BIM



Simone Pampanelli, segretario generale Camera del Lavoro di Perugia



Agnese Benedetti, Sindaca di Vallo di Nera e presidente UNCEM



Diego Zurli, architetto e componente del Comitato scientifico Nuove Ri-Generazioni Umbria



Si analizzeranno temi come il ruolo della contrattazione sociale nel processo di ricostruzione quale elemento di contrasto allo spopolamento, l’evoluzione demografica e sociale della Valnerina, l’impatto delle normative e delle politiche pubbliche, e l’importanza di un impegno congiunto tra istituzioni, sindacati e comunità locali per ridare vita e prospettiva ai territori colpiti, tenendo conto anche delle possibilità offerte dalle fonti rinnovabili per garantire una rigenerazione sostenibile delle comunità duramente colpite.

Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Di Franco, segretario generale Fillea Cgil.

Il convegno rappresenta un’occasione importante per riflettere sulle sfide ancora aperte e sulle opportunità da mettere a fuoco per tracciare un percorso condiviso all’insegna di una ricostruzione integrata e sostenibile cercando la massima concretezza d’azione, affinché sia possibile garantire anche una rinascita sociale e culturale delle comunità che abitano e vivono il territorio.