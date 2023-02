Norcia, città del Networking | 50 imprenditori all'evento BNI - Tuttoggi

Tre gli interventi principali:

Savino Tupputi, business coach e formatore della The Coaching Way, ha sottolineato che ogni percorso professionale è costellato di ostacoli ed imprevisti, e che solo la forza del team è in grado di superarli tutti. La collaborazione e la condivisione sono fondamentali per raggiungere obiettivi comuni e per superare le difficoltà che si presentano lungo il cammino.

Davide Venturi, Executive Director della Region Perugia-Rieti-Terni di BNI, ha poi parlato del valore della rete e di come, grazie ad essa, sia possibile trovare soluzioni, clienti e connessioni con semplicità. La rete è una risorsa preziosa che permette di creare relazioni durature e di costruire una comunità di professionisti che lavorano insieme per il successo comune.

Infine, Tiziana Cretoni, Launch Director e punto di riferimento della costituenda BNI Valnerina, ha presentato la nuova sfida per il territorio: quella di crescere insieme e far crescere il territorio. Questo è il messaggio che BNI Valnerina vuole portare avanti, creando una rete di professionisti che lavorano insieme per il benessere del territorio e della comunità.

“La soluzione è seduta accanto a te”

In conclusione, l’International Networking Week che si è svolta in tutto il mondo negli stessi giorni, si è dimostrata un’occasione unica per incontrarsi e condividere esperienze, conoscenze e opportunità di business. L’evento BNI “La soluzione è seduta accanto a te” che a Norcia ha rappresentato tutta l’Umbria, ha messo in evidenza l’importanza di fare squadra e di costruire relazioni durature, per raggiungere obiettivi comuni e per superare le difficoltà che si presentano lungo il cammino.

BNI Valnerina è pronta a lanciare questa sfida, creando una rete di professionisti che lavorano insieme per il benessere del territorio e della comunità.

Per ulteriori informazioni su BNI o per partecipare a uno degli incontri che gli imprenditori fanno in Umbria settimanalmente, distribuiti in 8 gruppi su tutto il territorio, visitare il sito web https://bni-perugia.it/.

Qui è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per entrare a far parte della rete di professionisti che lavorano insieme per il successo reciproco.

Gli sponsor

L’evento gratuito è stato possibile grazie al patrocinio del Comune di Norcia, a BNI Region Perugia-Rieti-Terni e alle aziende che per prime stanno credendo in questo progetto di rilancio territoriale: The Coaching Way, Tiziana Cretoni – UnipolSai Assicurazioni, Cre-Azione “La tua idea diventa veloce”, Business Voices, Antica Norcineria Ansuini, Spoleto Poste e Servizi, Grafiche Millefiorini