Norcia celebra San Benedetto, lunedì il ritorno della Fiaccola Pro pace

La fiaccola benedettina farà rientro a Norcia lunedì 20 marzo, alle 17,30 accolta al Monastero di San Benedetto in Monte dal Priore Padre Benedetto Nivakoff; alle 19,30 circa arriverà in Piazza San Benedetto, luogo in cui avverrà l’accensione del tripode. Ad attenderla il Sindaco Nicola Alemanno, l’Arcivescovo di Spoleto-Norcia S.E. Mons. Renato Boccardo, il dott. Riccardo Guariglia, fresco di nomina come Segretario Generale del Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, già Ambasciatore d’Italia a Madrid. Insieme a loro, tra gli altri, autorità istituzionali della Regione e nazionali, civili e militari.

La staffetta podistica, composta dagli atleti delle associazione Norcia Run 2017 di Norcia, Marciatori Simbruini di Subiaco e CUS di Cassino, parte dall’Abbazia di Montecassino sabato 18 e percorrerà a ritroso, interamente a piedi, il Cammino di San Benedetto di circa 310 km. L’ingresso della Fiaccola a Norcia avverrà da Porta Romana, e sarà scortata anche dai numerosi giovani atleti delle associazioni sportive dilettantistiche nursine.

Prima dell’arrivo alle 19,15 sarà proiettato il filmato il ‘Viaggio della Fiaccola 2023’, a seguire l’accensione del tripode e i saluti istituzionali. Terminerà la serata lo spettacolo piro-musicale.

Martedì 21 marzo, giorno della festa dedicata al Santo, alle 10 sfilerà il Corteo Storico San Benedetto e alle 10,30 la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’ Arcivescovo Boccardo in Piazza San Benedetto a seguire la processione per le vie della città con la reliquia del Santo terminerà i festeggiamenti. I servizi musicali sono appannaggio del Complesso Bandistico Città di Norcia; il coro della Parrocchia e il coro San Benedetto animeranno la liturgia del mattino.

L’accoglienza nelle principali sedi istituzionali lusitane a Lisbona, il tributo alla fiaccola e ai valori che il fuoco di San Benedetto rappresenta per la Pace e per l’Europa da parte del Presidente del Parlamento e dell’intera camera riunita in Assemblea, il pellegrinaggio nel Santuario di Fatima ‘luogo della Pace’ e nel monastero di Singeverga sono solo alcuni momenti dell’emozionante viaggio continentale. Il Portogallo è terra in cui al Patrono d’Europa sono dedicate non solo edifici di culto ma anche strade, edifici e palazzi come la stessa sede del Parlamento.

Il significato etico, culturale e morale rappresentato dalla torcia benedettina è stato sottolineato dalle istituzioni, con il ricevimento per la prima volta a Montecitorio da parte del Presidente della Camera dei Deputati On. Lorenzo Fontana e l’intervento nella conferenza stampa di presentazione delle iniziative del Marzo Benedettino, nella sede della rappresentanza in Italia del Parlamento europeo, del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La Fiaccola quest’anno ha sostato sulla tomba di Benedetto XVI, il papa emerito recentemente scomparso che ha vocato il suo pontificato al Santo di Norcia e sulle tombe degli Apostoli Pietro e Paolo, alle radici del Cristianesimo e dello sviluppo della Fede. Un connubio che evidenzia la necessità di ricerca spirituale, racchiusa nel simbolo della Fiaccola Benedettina.