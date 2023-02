Norcia, accesa la fiaccola Pro Pace all’interno della Cripta

Alemanno: "E’ un emozione forte, fortissima, che si rinnova ogni anno, quella dell’accensione della fiaccola"

E’ stata accesa sabato a Norcia la Fiaccola Benedettina Pro Pace, all’interno della cripta ristrutturata della Basilica di San Benedetto.

Presenti il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, insieme ai primi cittadini di Subiaco e Cassino, Domenico Petrini ed Enzo Salera, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli e altre autorità istituzionali regionali, come il l’assessore Melasecche per la Giunta Regionale, il consigliere Francesca Peppucci in rappresentanza dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, l’assessore Erika Borghesi per la Provincia di Perugia ed il Prefetto della provincia di Perugia Armando Gradone.