Non solo Venditti e De Gregori, a “Musica per i Borghi” 2023 | Si ritorna nelle frazioni

La programmazione del Festival è al momento in fase di definizione. Le date sono dal 20 al 30 luglio e oltre Marsciano interesserà anche il territorio di Deruta. È invece confermata la presenza a Marsciano di Antonello Venditti e Francesco De Gregori per quello che sarà lo spettacolo clou della 21ma edizione del Festival. I due cantanti sono reduci dal grande successo di pubblico ottenuto nella tournée estiva all’aperto del 2022 cui è seguita quella nei teatri. La tappa umbra, a Marsciano, è in programma sabato 29 luglio presso l’Arena Checcarini.

“La proposta culturale di alta qualità che contraddistingue Musica per i Borghi – afferma il sindaco Francesca Mele – fa, di questa manifestazione, una occasione unica di promozione del territorio di Marsciano, delle sue bellezze storico-paesaggistiche e della tradizione enogastronomica. Finalmente si può tornare anche a proporre spettacoli nelle frazioni e questo deve essere per tutta la nostra comunità, per le aziende e gli operatori della ricezione uno stimolo a mostrare la bellezza e l’accoglienza dei nostri borghi”.

“L’Ente è quindi fortemente impegnato – conclude Antognoni – per valorizzare e sostenere al meglio la capacità del Festival di collaborare con tutto il territorio per la riuscita degli eventi. Ne approfitto per portare il saluto di tutta l’amministrazione al nuovo presidente dell’associazione Musica per i Borghi, Francesco Narducci, e a tutto il direttivo appena rinnovato, al quale va l’augurio di buon lavoro”.