Noleggio auto di lusso, il comfort senza limiti

share

Il comfort non ha prezzo, per questo è sempre più diffuso il noleggio di auto di lusso, specialmente in città che sono crocevia di scambi internazionali di natura culturale, commerciale o turistica che sia.

In Italia. A Firenze, culla del Rinascimento definita da Forbes una delle città più belle del mondo, sempre più visitatori scelgono il noleggio di auto di lusso per spostamenti di lavoro e di piacere. Con la sua grande varietà di architettura, storia, cultura e arte, una moltitudine di gallerie e musei come la Galleria degli Uffizi e Palazzo Pitti, il Ponte Vecchio con i negozi sostenuti da trampoli, la chiesa di San Lorenzo e la cappella medicea, Firenze rimane una delle città più affascinanti del mondo presa d’assalto in ogni stagione ed occasione. La Toscana da sempre è meta di turismo internazionale ma anche la vicina Umbria inizia ad attirare l’attenzione dei viaggiatori con i suoi innumerevoli gioielli: la Basilica di San Francesco di Assisi, la Rocca Albornoziana di Spoleto, le taverne antiche di Montefalco e Bevagna, la fontana Maggiore di Perugia.

Ci si chiede dunque quale sia il modo migliore per spostarsi da un sito all’altro. Noleggiando un’auto di lusso ci si può comodamente muovere nel più totale comfort e mantenendo sempre un altissimo standard. Ci sono aziende che si occupano del noleggio con grande serietà. Una di queste è Apex Luxury Car Hire, che affitta autovetture di lusso a Firenze consentendo di vivere questa bellissima città nel massimo dello stile.

Esperienza e professionalità permettono ad Apex Luxury Car Hire di svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi da anni. La garanzia del nome si affianca ad una serie di caratteristiche che contraddistinguono il servizio fornito da Apex Luxury Car Hire . Tra queste:1. corposo parco auto2. le vetture sono tutte in perfette condizioni, 3. è possibile scegliere la propria da una vasta gamma, 4. i tempi sono brevi senza bisogno di attesa5. i prezzi equi A seconda delle esigenze e della tipologia di viaggio si può optare tra SUV di lusso, ideali per vacanze in famiglia e viaggi di lavoro, a scelta tra tutti i migliori marchi e modelli disponibili come BMW, Porsche, Audi, Bentley, Rolls Royce, Mercedes, Range Rover oppure prediligere auto sportive e supercar. In questo caso il brivido è assicurato da modelli quali Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti, Pagani, Porsche, sia per lavoro che per piacere. Tornando a Firenze, certamente la città toscana, così come innumerevoli altre città italiane ed europee, è lo sfondo perfetto, con i suoi magnifici scenari, per il noleggio di prestigio. Cabriolet e super car aumentano il piacere di un’esperienza di guida di lusso. Apex Luxury Car Hire offre auto premium in tutte le principali città d’Europa: Londra, Barcellona, ​​Marbella, Roma, Milano, Ginevra, Zurigo, Parigi, Cannes, Nizza, Berlino, Francoforte, Monaco, a Firenze e in altre località. Inoltre, fornisce auto ad alte prestazioni in tutte le principali destinazioni di Regno Unito, Dubai e da oggi lo stesso eccellente servizio negli Stati Uniti. A questo punto, dopo aver scelto la destinazione dei propri sogni, non rimane che contattare Apex Luxury Car Hire e scegliere l’auto preferita. Il noleggio di auto di lusso aumenterà incommensurabilmente il piacere del viaggio.

share

Stampa