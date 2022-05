Nodino superato dal Nodo e i dubbi sul progetto delle rampe: gli emendamenti delle opposizioni

Questi i punti che hanno spinto le opposizioni consiliari comunali (M5s, Ps, Iv, IpP, Rc Giubilei) a non votare l’emendamento della maggioranza sul “Nodino” nella seduta della III Commissione. Quelli in cui i responsabili Anas, in audizione, hanno svelato – almeno in parte – la nuova progettualità del primo stralcio della variante e delle rampe di Ponte San Giovanni. Un intervento, quest’ultimo, già finanziato, perché inserito negli interventi di manutenzione.

Oltre a questi due punti, sui quali presenteranno in Aula degli emendamenti, le opposizioni lamentano anche il metodo utilizzato dalla maggioranza. Parlano di “forzatura” del centrodestra, che ha rifiutato la richiesta di modificare il testo che, alla luce delle novità intercorse al Ministero, risulta “carente, tardivo e superato”. Da qui la scelta di non partecipare al voto in Commissione per protesta.

Il progetto è stato presentato con le carte appoggiate sul tavolo, senza che fosse stata data la possibilità ai consiglieri di conoscerlo prima. “Molta fretta e poca serietà” lamentano le opposizioni. Per le quali è importante comprendere e discutere il dettaglio degli interventi, sul primo stralcio del Nodo e sulle rampe.

“Non siamo contrari pregiudizialmente alla realizzazione dell’infrastruttura – rilevano i consiglieri di opposizione – ma non si può avallare una discussione poco trasparente come quella di venerdì mattina, sorda alle richieste della minoranza di aprire un confronto, anche con la cittadinanza disorientata, e, dove necessario, rivedere il testo”.