Nocera Umbra, Valerio Vannoni vince il concorso 'Un mondo diverso'

La soddisfazione della scuola per il successo

Valerio Vannoni, alunno della 2B a tempo pieno, della media ‘F. Mari’ si è aggiudicato il concorso letterario ‘Un mondo diverso’, indetto dalla Biblioteca comunale di Trevi.

Il premio

L’alunno si è classificato al primo posto per la sezione Scuola Secondaria di I° grado. La premiazione si è tenuta venerdì 2 luglio alle ore 17.30 presso Villa Fabri a Trevi. All’alunno 1° classificato è stato assegnato un buono libro da 100 euro e una targa.

Il racconto di Valerio

Il racconto breve scritto da Valerio ambientato in un mondo diverso, fantascientifico, si dimostra apocalittico e drammatico, come lo stesso presidente di giuria ha sottolineato ed evidenzia l’importanza di non usare in modo smodato le nuove tecnologie e mira ad insegnarci come avvalerci delle nuove scoperte di oggi.

Il lavoro in classe

“Il tema del concorso che ha ispirato l’alunno – ha spiegato la professoressa Toni – è stato a lungo approfondito nel corso dell’anno nel nostro Istituto che cerca di sensibilizzare i discenti ad un uso consapevole delle nuove tecnologie con l’obiettivo di educare sui temi della cittadinanza digitale e della sicurezza on line“. L’insegnante si ritiene soddisfatta di questo riconoscimento ottenuto in un anno scolastico svolto in parte con la didattica a distanza che comunque non ha diminuito l’interesse e l’impegno degli alunni per le attività proposte.