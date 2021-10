Nocera Umbra in lutto, è scomparso Mario Mingarelli

Un infarto ha spezzato la vita del prof Mingarelli

Una vita spesa per la città e per lo sport. Un malore si è portato via domenica sera il professor Mario Mingarelli. Classe 1952, nocerino orgoglioso, sportivo appassionato e allenatore di calcio competente e professionale. Mingarelli era un professore di educazione fisica alle scuole primarie di secondo grado. Un pezzo di storia della città delle acque, nella quale è stato anche consigliere comunale.

La domenica di calcio

Un infarto ieri sera, intorno alle 22-22.30, dopo la domenica di calcio che era ormai solito vivere. Prima nel match tra la Julia Spello, che lui allenava, contro il Viole. Ieri, tra l’altro, partita vittoriosa. Poi a ritorno un salto allo stadio Marinangeli per assistere alla partita del Nocera. Poi a casa. Da qui i primi sintomi, la corsa in ospedale e la tragedia.

Il lutto di Nocera

Sconvolta e attonita tutta la città di Nocera Umbra.