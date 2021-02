Nocera Umbra, cento candeline per Chiara Agostini

Una visita del sindaco Bontempi per gli auguri alla centenaria

Cento anni per la signora Chiara Agostini. Un grande traguardo per la signora che, domenica 7 febbraio, ha ricevuto la visita del sindaco Giovanni Bontempi, che le ha portato una pergamena e un omaggio floreale a nome della città.

La vita di Chiara Agostini

Chiara Agostini, classe 1921, ultima di 10 fratelli, è nata tra le due guerre, ha affrontato la sua vita con coraggio e determinazione, senza mollare mai. Andava a scuola da bambina e usciva con il permesso della maestra per andare a pascolare il gregge. Lavorava la terra con le sue mani in tempi in cui solo queste erano i mezzi. Ha avuto due figlie, due nipoti e tre pronipoti. Festeggia i suoi 100 anni con la fortuna di avere accanto almeno una parte dei suoi cari, perché il Covid tiene lontani gli altri. Ancora in lei vive la voglia di conoscere tutto ciò che accade ogni giorno nel mondo, quella curiosità del sapere che l’ha sempre accompagnata rendendola una nonna moderna. È qui a raccontare ancora i suoi ricordi, a cantare le sue “cantafavole” di bambina, e a dire con coraggio che anche il “brutto” così chiama il Covid, verrà sconfitto con l’aiuto del Signore. Per il suo compleanno grazie ad una lettera scritta dalla figlia maggiore al Vaticano, ha avuto l’onore di ricevere la telefonata dal Santo Padre Papa Francesco che le ha impartito la sua Santa Benedizione.

Il sindaco Bontempi

“È sempre una forte emozione trovarsi a festeggiare compleanni come quello della signora Chiara Agostini – dice il sindaco Bontempi – La nostra amabilissima centenaria, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni con una vitalità fuori dal comune. Oltre alla risolutezza dimostrata nell’affrontare le non poche vicissitudini vissute, ciò che traspare limpido dai suoi racconti è che tutto il suo percorso di vita è stato incentrato nella purezza dei valori più autentici e lo dimostra il grande amore che hanno per lei i suoi familiari e tutte le persone che la conoscono. Ancora tanti, tantissimi auguri alla nostra carissima concittadina“.