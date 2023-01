Nocera, incidente tra 2 auto | Feriti trasferiti all'ospedale di Foligno - Tuttoggi

Incidente tra due auto a Nocera Umbra, lungo la Flaminia. Vigili del Fuoco, ambulanze e Carabinieri sul posto

Nella tarda serata di oggi si è verificato un Incidente sulla strada stradale SS3 Flaminia km 171+900 nei pressi della galleria Colle del Prete (Nocera Umbra). L’incidente, da quanto si apprende, è avvenuto tra due auto, e, sul posto, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gaifana, 3 ambulanze e i Carabinieri di Nocera Umbra. Dalle prime informazioni, non ci sarebbe nessun ferito grave, ma alcune persone sono trasportate in ospedale a Foligno per accertamenti.