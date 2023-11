No alla violenza sulle donne, un fiume di gente per le vie di Spoleto - Tuttoggi.info

Grande successo per la terza edizione di "Spoleto in marcia per dire No alla violenza sulle donne"

Grande successo per la terza edizione di “Spoleto in marcia per dire No alla violenza sulle donne”. Inner Wheel, Rotaract Club Spoleto e Rotary insieme nell’organizzazione della camminata a Spoleto, con il fine di raccogliere fondi per il Centro Antiviolenza “Crisalide”, ma soprattutto di sensibilizzare i numerosi ragazzi presenti e dire forte il proprio NO contro ogni espressione di violenza.

Numerose le Associazioni partner che hanno sostenuto l’iniziativa e le Istituzioni locali, l’Amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco Andrea Sisti e del Vice Sindaco Stefano Lisci.

La Team Dance di Spoleto, nella piazza antistante il Comune ha commosso profondamente i presenti con una performance davvero toccante. Grande merito alla loro insegnante e coreografia Arianna Marocco.

Erano presenti bambini delle scuole elementari e ragazzi di gran parte delle Scuole superiori di Spoleto, i quali sono stati accolti in piazza Duomo dalla Polizia di Stato, che ha trasmesso significative indicazioni sul tema.

“Momenti emozionati e toccanti – evidenziano gli organizzatori – che non dimenticheremo di certo. Hanno sfilato anche le Tele di Penelope di Spoleto e della scuola Primaria di Beroide del 1^ Circolo Didattico, i quali hanno realizzato il disegno della locandina e seguono con le loro Maestre il Progetto Pilota dell’IW sulla Gentilezza. Onorate della presenza di numerose autorità Innerine che hanno sfidato il maltempo per supportarci: la Board Director Cinzia Tomatis, la Vice Governatrice D 209 Raffaella Adami, la Presidente del club di Montegranaro Meri Caucci, de Terni Ceilia Adami, della Past Presidente Internazionale Gabriella Adami, la testimonianza fotografica del club di Follonica e di numerose socie.

La camminata di Spoleto sarà solamente la prima ad essere stata organizzata in questo anno IW, perché già da domani le amiche del club Inner Wheel de l’Aquila prenderanno il testimone e manifesteranno contro la violenza con una medesima iniziativa. Abbiamo la ferma convinzione di non smettere mai di parlarne e di trasmettere informazioni e rassicurazioni a chi sta vivendo il dramma della violenza e, in date da definire, anche i club di Montegranaro, Terni, Valsamoggia, Assisi ed altri ancora a loro volta prenderanno il testimone per “fare rumore”! Inner Wheel, Rotary e Rotaract insieme, per amplificare le nostre voci!”.