"No alla guerra", Foligno scende in piazza | VIDEO "Oggi non solo Ucraina piange" - Tuttoggi

Tante bandiere gialle e azzurre della nazione europea che in questi giorni vive l'incubo degli attacchi sferrati dalle truppe russe

Manifestazione contro la guerra in Ucraina, questa mattina al centro storico di Foligno.

Tanti i partecipanti in Piazza San Domenico e tante le bandiere gialle e azzurre della nazione europea che in questi giorni vive l’incubo degli attacchi sferrati dalle truppe russe.

Uomini, donne e bambini con i colori della pace e cartelli in mano, per chiedere il termine immediato del conflitto: “Le guerre sono un orrore! Non ci si può voltare dall’altra parte.” si legge su uno dei tanti.



Manifestanti in Piazza San Domenico a Foligno

“Non solo l’Ucraina piange”

Articolo in aggiornamento.

Articoli correlati: