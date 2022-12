Nido Rodari a Marsciano, sono aperte le iscrizioni al servizio pomeridiano - Tuttoggi

“Con questo importante potenziamento dell’offerta formativa del Nido – spiega l’assessore alle politiche scolastiche Dora Giannoni – l’amministrazione raggiunge uno degli obiettivi per i quali ha lavorato in questi anni, impegnata a costruire le condizioni necessarie a dare servizi efficienti, di grande qualità professionale e sostenibili. Risposte concrete alle esigenze che arrivano dalle famiglie e alle quali prestiamo continua attenzione”.

Tutte le informazioni per la presentazione della domanda di iscrizione e le indicazioni sulle tariffe mensili del servizio, individuate in base alla fascia Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), sono reperibili all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2776.html. I moduli per l’iscrizione sono disponibili anche presso il punto di accesso in Municipio.

La domanda, da far pervenire al Comune di Marsciano entro e non oltre il 15 dicembre 2022, può essere presentata all’ufficio Protocollo o inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio servizi scolastici ai seguenti recapiti istruzione@comune.marsciano.pg.it – 0758747248/249 esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì mattina ore 9.00 – 12.30.