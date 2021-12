Neve in Valnerina, Sasu e carabinieri in soccorso alla popolazione

Carabinieri verificano i disagi per la neve a Poggiodomo e Monteleone di Spoleto. A Castelluccio di Norcia il Sasu in soccorso degli automobilisti

Neve fitta in Valnerina sabato ed a prestare soccorso ai cittadini ci hanno pensato forze dell’ordine e volontari. In particolare la situazione è apparsa piuttosto seria tra Poggiodomo e Monteleone di Spoleto, con i carabinieri della locale stazione che sono scesi in campo a verificare le condizioni degli abitanti nei luoghi più isolati. Fortunatamente non sono emerse situazioni di disagio particolare: i residenti che hanno ricevuto la visita dei carabinieri erano in buono stato di salute ed hanno ringraziato vivamente i militari per la vicinanza. Tutto ciò a testimonianza del fatto che l’Arma, grazie alla sua struttura capillare, riesce ad esprimere la propria vicinanza alla popolazione anche nelle aree più periferiche del territorio ed in condizioni particolarmente avverse.

Diversa invece la situazione a Castelluccio di Norcia, dove negli ultimi giorni sono stati vari gli automobilisti a rimanere bloccati, tanto da necessitare dell’intervento dei vigili del fuoco di Norcia.

Numerosi gli interventi anche nella giornata di sabato. Nonostante gli inviti alla prudenza, infatti, numerosi veicoli sono rimasti bloccati a causa della forte nevicata a Castelluccio di Norcia. Dal presidio in loco del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria si è attivata una squadra composta da tecnici e operatori che hanno provveduto a liberare le auto dalla neve e prestare gli accorgimenti necessari agli occupanti. Sul posto anche la polizia locale e – anche in questo caso – i vigili del fuoco.