Neve e ghiaccio sulle strade, auto intraversate sul 'Ponte della morte' - Tuttoggi

Risveglio imbiancato dalla neve per Città di Castello, con la Polizia Municipale e le squadre operative del Comune impegnate, fin dalle prime ore della mattina, per alcuni interventi legati soprattutto al pericolo ghiaccio.

La temperatura di due gradi sotto zero ha infatti contribuito a gelare lo strato di neve, rendendo in alcune strade non agevole, se non addirittura impossibile, la circolazione.

La situazione più critica si è verificata in località Garavelle, in particolare sul ponte della Soara – detto anche “della Morte” – con alcune auto intraversate e rimaste bloccate proprio a causa del ghiaccio.

Su disposizione del vicesindaco Luca Secondi è stato subito allertato il geometra Nicola Nardi, responsabile del servizio per un intervento con sale e brecciolino. Grande lavoro, invece, per vigili urbani e squadre comunali per rimettere in carreggiata i veicoli, liberare la strada e ripristinare il regolare deflusso del traffico.