Neurofibromatosi, la facciata della scuola illuminata di blu e verde - Tuttoggi

A partire dal 15 maggio è stata infatti illuminata di blu e verde la facciata della scuola IV Novembre per sensibilizzare sulla neurofibromatosi

Il Comune di Marsciano aderisce alla Giornata mondiale di sensibilizzazione sulle neurofibromatosi che si celebra oggi, 17 maggio. A partire dal 15 maggio è stata infatti illuminata di blu e verde la facciata della scuola IV Novembre.

La neurofibromatosi è una malattia genetica rara che provoca l’insorgenza di tumori a carico del sistema nervoso. Quello delle malattie rare è un tema che riguarda un numero consistente di persone. Una consapevolezza sempre più diffusa dell’impatto che malattie come le neurofibromatosi hanno in termini di salute pubblica è un presupposto fondamentale per sostenere il lavoro di istituzioni, enti e associazioni e contribuire alla ricerca quale strumento per contrastare l’insorgere di tante differenti e gravi malattie.