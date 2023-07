Nervoso al controllo, i carabinieri gli trovano nascoste dosi di droga

Il 27enne fermato dai militari in via Martiri dei Lager

Nervoso al controllo, i carabinieri gli trovano nascoste dosi di cocaina ed eroina pronte per essere spacciate. Il 27enne, di origine ecuadoregna, è stato fermato dai militari della stagione di Perugia durante un controllo nella zona di via Martiri dei Lager.

L’atteggiamento insofferente dello straniero, con precedenti di polizia, ha insospettito i carabinieri, che hanno proceduto ad una perquisizione personale. Addosso il giovane aveva 20 dosi di droga, tra cocaina ed eroina, e 190 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, molto probabilmente provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è stata estesa successivamente all’interno dell’abitazione del 27enne, dove è stato rinvenuto un bilancino di precisione usato verosimilmente per pesare le dosi all’atto del confezionamento.

L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.