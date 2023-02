Nero Norcia, tutto pronto per la 59^ edizione | Nove giorni di mostra - Tuttoggi

Il programma sarà svelato domani, giovedì 16 febbraio alle 12 al Salone d’Onore di palazzo Donini. Dal 25 febbraio al 5 marzo

Nero Norcia è pronta per la sua 59esima edizione. La mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici andrà in scena nella città di san Benedetto, non più solo nei weekend, ma, novità di quest’anno, dal 25 febbraio al 5 marzo, con eventi e appuntamenti per nove giorni consecutivi.

Il programma della rassegna enogastronomica sarà illustrato giovedì 16 febbraio alle 12 nel Salone d’Onore di palazzo Donini, a Perugia, da Nicola Alemanno e Pietro Luigi Altavilla, rispettivamente sindaco e presidente del Consiglio comunale di Norcia, alla presenza di Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria.