Navigare ovunque vogliate in sicurezza oggi si può - Tuttoggi

Sicurezza e assistenza per poter navigare in tutta tranquillità

Quante volte vi è capitato di seguire gli aggiornamenti dei vostri Youtubers preferiti che, durante alcuni dei loro tanti video, hanno sicuramente citato lo sponsor del giorno come Surfshark. Ma di che cosa si tratta esattamente e perché si rivela essere così importante per chi vuole navigare su Internet in tutta libertà? Cercheremo dunque di rispondere a queste, ed a molte altre domande, nelle righe che seguiranno perciò rimanete con noi durante la lettura. Cominciamo dunque!

Prima di tutto, va subito detto che Surfshark è la vostra rete VPN sicura (la sigla sta infatti per Virtual Private Network) che vi permetterà di nascondere il vostro indirizzo IP e crittografare i vostri dati, questo vale naturalmente sia se state navigando da computer che da dispositivi mobile come lo smartphone ed il tablet, per navigare tranquillamente su tutti i siti del mondo in maniera assolutamente anonima e sicura.

Grazie alla fantastica crittografia AES-256-GCM, infatti, potrete addirittura sfruttare appieno gli hotspot delle reti Wi-Fi pubbliche per svolgere le operazioni più delicate come, ad esempio, i pagamenti online tramite ebanking oppure tramite carta di credito per acquistare tutto quello che più vi piace su portali come Amazon e simili. Naturalmente non dobbiamo certo ricordarvi di come le reti pubbliche siano le meno sicure per questo genere di casi, ad eccezion fatta, se sui vostri dispositivi avrete installato Surfshark!

Nascondendo il vostro indirizzo IP potrete dunque svolgere le attività più disparate senza dovervi “limitare” ai soli siti web visibili dall’Italia. Pensate che comodità unica nel suo genere!

Con Surfshark potrete, ad esempio, fare incetta dei regali più belli per voi e per i vostri cari andando a confrontare tutte le offerte sui diversi portali e risparmiando davvero molti soldi, proteggere i vostri dati sensibili dagli attacchi di hacker e di virus informatici, impedire a fastidiosi annunci pubblicitari, cookies e simili di comparire mentre navigate e disturbarvi.

Ma, ovviamente, lo stesso vale anche se state utilizzando il vostro smartphone o tablet grazie alla apposita funzione CleanWeb. Davvero niente male, vero? E non è finita qui!

Certo, perché Surfshark viene incontro anche alle esigenze di tutta una serie di clienti come i videogiocatori, gli sportivi, gli appassionati di film e serie TV ed anche i viaggiatori. In che maniera vi chiederete giustamente? Non preoccupatevi, perché è presto detto.

Nascondendo il vostro indirizzo IP e crittografando i vostri dati, Surfshark vi permetterà dunque di avere accesso allo streaming dei principali campionati sportivi sia italiani che stranieri, vedere in anteprima tutto il catalogo delle principali piattaforme di intrattenimento come Disney Plus, BBC iPlayer oppure Netflix (preparatevi dunque bibite e pop corn mentre vi godete un po’ di relax sul divano di casa), giocare ai videogiochi più emozionanti ed attesi del momento senza dover aspettare il Day One, scaricare e caricare tutti i file che volete su Torrent senza timore di incappare in delle lettere di diffida e, infine, acquistare i biglietti aerei per le mete più esotiche al prezzo più basso e godervi le meritate vacanze senza il portafoglio pianga.

Fate poi un attimo di mente locale, quale altro servizio o in quale altro modo potreste fare tutte queste cose e, soprattutto, renderle possibili su ogni dispositivo che avete? Esatto, solo con una VPN ad alto livello come Surfshark potrete fare tutte queste cose! Davvero una grandissima comodità che non ha eguali sul mercato di oggi.

Ma è poi quantomeno opportuno ricordare che, per poter sfruttare appieno tutte le potenzialità che Surfshark è in grado di offrire, dovrete, ovviamente, installarlo e, a questo proposito, avete due metodi principali a vostra disposizione.

Infatti potrete scegliere se scaricare direttamente l’app della VPN sul vostro dispositivo, è tra le scelte più consigliate oltre che rapide e facili, o di configurare manualmente la VPN direttamente sul router o impostare un server personale. Ricordate comunque di prestare sempre attenzione al modello di router perché non tutti supportano questo genere di operazioni.

In caso di qualunque dubbio o di problema potrete poi contare su un fantastico servizio di assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 grazie alle funzioni di live chat e di assistenza via e – mail, presenti direttamente sul portale, che affiancano il “classico” esperto al telefono sempre reperibile al numero verde.

In conclusione, Surfshark potrà essere vostro per circa 10 Euro al mese con un risparmio che può aumentare ancora di più grazie alle vantaggiosissime offerte, con tanto di fatture mensili per tenere sempre sotto controllo le spese, ed ai codici sconto che le personalità di YouTube possono offrire durante i loro video sponsorizzati.