Natale a Trevi, l’8 si apre il cartellone degli eventi

Il Villaggio del Natale

Il Villaggio sarà aperto nelle giornate dell’08, 10, 11, 17, 18 dicembre e 06 gennaio. In queste giornate all’interno del Teatrino del Complesso Museale verrà organizzata una meravigliosa sorpresa con La Magia Disney che riempirà di stupore gli occhi dei più piccoli. Nel pomeriggio del 18 dicembre invece la protagonista sarà Maria Luisa Morici con la sua storia di Natale, Il Regalo più Bello. Durante le festività saranno anche organizzate degustazioni di eccellenze trevane e visite guidate a tema. Inoltre il 23 dicembre I Ragazzi del Musical vi aspettano a Borgo Trevi con Babbo Natale. Una serie di iniziative musicali riscalderanno i luoghi più suggestivi del Centro Storico, concerti e spettacoli verranno organizzati fra Teatro Clitunno e Chiesa di San Francesco. Protagonisti della colonna sonora di queste feste saranno, il Coro della Città di Trevi, I Cantori di Cannaiola, l’Orchestra Giovanile dell’Istituto Comprensivo T. Valenti, il Coro degli Angeli Custodi e A.Gi Mus Orchestra da camera giovanile di Perugia (a cura di ProTrevi).

Il teatro

Il palcoscenico del Teatro Clitunno ospiterà lo spettacolo di Danza Trevi. Ma il Natale è soprattutto beneficenza e solidarietà e in occasione di ciò verranno conferiti premi e riconoscimenti al “Volontario dell’Anno”, “Trevi fa Impresa” e infine il Circolo di Matigge organizzerà la “Notte di Solidarietà 7”. In occasione dell’inizio del nuovo anno, il 3 gennaio, ci sarà la cerimonia inaugurale del Polo Culturale Cittadino, un progetto e un luogo che riunisce Complesso Museale di San Francesco, Biblioteca e Archivio Storico. Uno spazio culturale nato tra le sale dell’Ex Convento Francescano, che qui a Trevi tutti ricordano come “la mia scuola”.