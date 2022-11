Natale a Foligno, oltre 70 appuntamenti per tutti i gusti

Natale di luci

Anche quest’anno le vie del centro storico e alcune frazioni (Sant’Eraclio, Vescia, Pale, Rasiglia e Colfiorito) si ‘accenderanno’ a partire dal 3 dicembre con le luminarie. Ci saranno grandi installazioni luminose a Porta Romana, a Piazza San Domenico e a Largo Carducci

Natale di cultura

Numerosi concerti, spettacoli, visite guidate (con l’apporto della Associazione guide turistiche dell’Umbria), la mostra “I love Lego” sono previste in questo periodo. In particolare visite guidate (9-10 dicembre) al palazzo comunale, alle installazioni artistiche e alle natività di maestri operanti a Foligno (26-27 dicembre, con partecipazione il 23 dicembre con i ragazzi dello Scarpellini), all’oratorio della Nanziatella per “Il Perugino all’esordio delle grandi celebrazioni 1523-2023 (6-7 gennaio). Dal 7 dicembre a Palazzo Trinci la mostra ‘I love Lego’, con pezzi che provengono da collezionisti di tutto il mondo.

Natale di tradizioni

Ci sarà un percorso che riguarda tutto il territorio, dal centro alle frazioni, all’insegna dei presepi e della Natività.

Natale per la famiglia

Torna la Casa di Babbo Natale nei locali dell’ex teatro Piermarini, realizzata dal Comune di Foligno con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Una foresta di ghiaccio con orsi polari, pinguini e renne anticiperà l’ingresso all’interno della Casa di Babbo Natale dove i bambini troveranno il camino dove scrivere le letterine, la camera di Babbo Natale, il trono e la slitta con le renne. La casa sarà aperta e visitabile dal 3 al 26 dicembre. Ma questa Casa si animerà in alcune giornate (8-9-10-11-17-18-23-24 dicembre) con Babbo Natale e in alcune giornate (8-10-23-24 dicembre) arriverà con la sua domestica, l’attrice Loretta Bonamente, che intratterrà i bambini con le storie di Natale che si intersecheranno con quelle su Foligno.

L’assessore Decio Barili ha ricordato come il calendario di appuntamenti “è talmente ricco che propone anche un approfondimento su Dante” (16 dicembre “Dante, l’Umbria e i santi” con la presentazione degli atti del convegno).

Aldo Amoni (Confcommercio) ha ricordato le creazioni artistiche che si troveranno a Porta Romana, in Piazza San Domenico e a Largo Carducci.

“Come Confcommercio – ha detto Amoni – lanciamo due slogan per questo periodo: “Compra sotto casa”, per incentivare l’acquisto nei negozi tradizionali, e “I bambini li teniamo noi, voi fate shopping” perché attraverso laboratori con i bambini, i grandi saranno più liberi di fare gli acquisti”.

Previste iniziative anche a Cave, Sant’Eraclio, Capodacqua, Casale, Colfiorito, Rasiglia. In programma spettacoli e concerti per il 30 e 31 dicembre, in piazza della Repubblica. “Ci saranno artisti internazionali per festeggiare la fine dell’anno”, ha annunciato Carlo Delicati dell’associazione Paiper.