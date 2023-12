Natale a Terni e Amelia, le celebrazioni con il vescovo Soddu

Due messe in cattedrale a Terni ed una ad Amelia, torna anche il tradizionale pranzo di Natale per le persone sole e in condizioni di disagio

“La luce del Natale che vince le tenebre dei cuori ci guidi all’incontro con Gesù, che si fa carne nella vita degli uomini e dei più piccoli. Il Cristo Signore è l’unico salvatore del mondo e dobbiamo ricercare il senso della vita in Lui, stando accanto ai più poveri e bisognosi, nell’essere chiesa fraterna e sinodale. Se vogliamo ricercare la pace non possiamo avere che Dio come fondamento della vita, Lui che si fa trovare da chi lo cerca con cuore sincero. La Buona Notizia possa tradursi in presenza reale nella quotidianità, nelle nostre città, nella nostra Diocesi, promuovendo il bene e il benessere di tutti“. Questo il messaggio augurale del vescovo di Terni – Narni – Amelia Francesco Antonio Soddu, che si appresta a celebrare il Natale con varie iniziative.

Domenica 24 dicembre alle ore 23.30 nella Cattedrale di Terni monsignor Soddu presiederà la celebrazione della Notte di Natale; lunedì 25 dicembre, invece, la solenne concelebrazione eucaristica del Natale del Signore alle ore 11 la nella Concattedrale di Narni e alle ore 17.30 la concelebrazione della solennità del Natale nella Concattedrale di Amelia.

Il pranzo di Natale in fraternità

Segno di solidarietà con i più poveri e le persone sole è il tradizionale appuntamento natalizio del pranzo di Natale in fraternità del 25 dicembre alle ore 13 offerto alle persone in situazioni di disagio, difficoltà e solitudine, che si terrà presso la parrocchia San Matteo apostolo a Campitelli.

Con il vescovo Francesco Soddu siederanno a tavola un centinaio di invitati, assistiti dalle associazioni caritative della diocesi, ma anche intere famiglie che hanno deciso di trascorrere la festa non a casa propria, ma insieme ai più bisognosi della città. I volontari si occuperanno della buona riuscita della giornata, dall’allestimento all’accoglienza, al servizio ai tavoli del cibo, che è offerto da Matteo Barbarossa chef e cooperativa sociale Actl.

Il Lions Club San Valentino ha contribuito per i regali ai bambini, l’Acciai Speciali Terni per i panettoni alle famiglie e la comunità filippina per i centrotavola.

Il Te Deum di fine anno

Nel periodo delle festività dopo Natale, la Chiesa diocesana celebra la conclusione dell’anno domenica 31 dicembre alle ore 17.30 nella cattedrale Santa Maria Assunta di Terni con il tradizionale Te Deum di ringraziamento presieduto dal vescovo Francesco Soddu alla presenza delle autorità cittadine.

Inizio 2024

Lunedì 1 gennaio, solennità di Maria Santissima Madre di Dio, la celebrazione con il canto del Veni Creator e la consacrazione della diocesi al Sacro Cuore di Gesù, sarà presieduta dal vescovo Soddu nella Cattedrale di Terni alle ore 17.30.