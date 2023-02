Nasce osservatorio su sanità a Foligno, Spoleto e Valnerina. Lorenzetti coordinatrice

“Si è partiti – spiega il presidente di Nuove Ri-generazioni Umbria, Augusto Paolucci – dall’analisi di un disagio crescente tra i cittadini e gli utenti del territorio. Aumentano a dismisura le liste di attesa, si riducono i servizi ed i presidi sanitari nel territorio, si allarga il processo di privatizzazione, si sancisce l’assenza di una casa di comunità nella terza città dell’Umbria.

A Partire da questi dati N.rig Umbria intende aprire un percorso ampio ed unitario che coinvolga sindacati e associazioni professionali, rappresentanze della società civile per invertire una tendenza, che riduce in maniera rilevante la coesione sociale del nostro territorio.

Nei prossimi giorni, presso la nostra sede sita in via Andrea Vici 12/c verranno calendarizzati alcuni incontri per lavorare nella direzione indicata. Il gruppo di lavoro sarà coordinato da Maria Rita Lorenzetti, membro del comitato scientifico, già presidente della Regione Umbria”.