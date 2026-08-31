Nasce il "Codice Rosa", un percorso uniforme e sinergico per le donne vittime di violenza - Tuttoggi.info

La Regione Umbria si dota per la prima volta di un protocollo unico e strutturato per l’accoglienza, il soccorso e la presa in carico delle donne e dei minori vittime di violenza: il “Codice Rosa”. Si tratta di un percorso regionale che uniforma le procedure nei Pronto Soccorso e rafforza il raccordo con i servizi territoriali. Il percorso è stato presentato questa mattina a Palazzo Donini dalla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, insieme all’assessora alle Politiche di parità di genere e antidiscriminazione Simona Meloni, alla presidente del Centro Pari Opportunità Federica Moretti, alla direttrice regionale Salute e Welfare Daniela Donetti, al direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale di Foligno Giuseppe Calabrò, al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Antonio D’Ursoe al direttore sanitario dell’Usl Umbria 1 Ottavio Alessandro Nicastro.

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