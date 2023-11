Narni omaggia Italo Calvino col Festival "Rigenerarsi": letture di Flavio Insinna - Tuttoggi.info

A 100 anni dalla morte di Italo Calvino Narni omaggia il grande scrittore italiano con la prima edizione del Festival Rigenerarsi

Sarà incentrato su Italo Calvino e i 100 anni dalla nascita la prima edizione del festival Rigenerarsi che si svolgerà sabato prossimo, 11 novembre, a Narni Scalo affrontando i temi della rigenerazione urbana con la presenza anche di Flavio Insinna. “Esposizioni d’arte e incontri tematici verranno ospitati per tutta la giornata nei luoghi di passaggio dell’abitato e verranno trasmessi in simultanea tramite alcuni monitor installati lungo via Tuderte. Molte le iniziative e le persone che interverranno” – spiega l’amministrazione comunale in una nota. La mattina alle ore 11,00 presso l’Istituto di Istruzione Superiore Gandhi verrà inaugurata l’opera muraria “Sorridi” realizzata dallo street artist e professore di Storia dell’arte David Pompili, grazie al supporto di E. Lanari e del Laboratorio Gandart24 con le ragazze e i ragazzi dell’Iis Gandhi. A seguire, la presentazione del lavoro sul territorio narnese e sul modo di viverlo realizzato dalle studentesse e dagli studenti della classe IV A (con il supporto del Consiglio di Classe, referente di progetto il professor Antonio Fresa).

Flavio Insinna omaggia Italo Calvino



Il pomeriggio alle ore 16,00 presso la Pasticceria L’Aurora, l’attore e presentatore Flavio Insinna omaggerà Italo Calvino con una lettura pubblica delle sue opere. Alle ore 19,00 poi presso i locali Acli, a ridosso della stazione ferroviaria, Maria Chiara Piccioli, dell’assessorato alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano discuterà insieme al giornalista e responsabile scientifico dell’evento Roberto Vicaretti sui possibili scenari di riqualificazione urbana per Narni Scalo. A partire dalle 17,30 verranno inaugurate inoltre due mostre temporanee lungo via del Parco, e precisamente l’installazione video Io genero di Giacomo Giovannetti e la mostra Spettri Urbani con opere di Tamara Inzaina e Emma Perkins de Creeft, a cura di Lorenzo Rubini.

Le illustrazioni del vignettista Mauro Biani

Infine per tutta la giornata illustrazioni del vignettista Mauro Biani saranno esposte nelle vetrine di alcuni esercizi commerciali di Narni Scalo. L’evento – nato sotto il segno di Italo Calvino in occasione del centenario dalla nascita – è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e con la collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore Gandhi, di Acli Terni, dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Beata Lucia, del Centro Acli Punto Famiglia Il Ponte, di Thepòsito Art e di Unitre Narni.

“Vogliamo ringraziare tutti i partner e i sostenitori che hanno creduto in questo progetto – ha detto l’assessore agli eventi culturali Giovanni Rubini.



Calvino ci ricorda ogni giorno con la sua opera quanto immaginazione e vita quotidiana siano prossime. In sintonia con questo pensiero, vogliamo sperimentare una tipologia di evento che scenda per le strade e, andando incontro alle persone, contribuisca a stimolare idee per immaginare nuove possibilità per Narni Scalo. Quella dell’11 novembre sarà un’edizione sperimentale, ma Rigenerarsi si ripeterà con cadenza annuale”.