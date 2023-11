Narni, firmato protocollo intesa tra Comune e Fondazione Umbria contro usura - Tuttoggi.info

Patto contro l'usura, protocollo di intesa firmato dal sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, e Fausto Cardella, presidente Fondazione Umbra

E’ stato firmato stamattina a Narni il protocollo d’intesa tra il Comune e la Fondazione Umbria contro l’usura. A sottoscriverlo a Palazzo del Podestà il Sindaco Lorenzo Lucarelli e il Presidente della Fondazione Fausto Cardella. Attraverso il protocollo, è stato detto da Sindaco e Presidente, si intende sviluppare la conoscenza sui servizi di informazione e supporto per le crisi da insufficienza finanziaria, ma anche sulla tutela e assistenza finanziaria, legale e morale per le vittime di usura e per le persone che si trovano a rischio di usura.

Lucarelli “Prevenire usura, dalle bollette ai mutui”

Lucarelli ha dichiarato che “la Fondazione ha già fornito un prezioso aiuto nel territorio, sostenendo tante persone e tante famiglie che si sono trovate in condizione di indebitamento, e costituisce quindi un’opportunità in più per superare le difficolta che tante famiglie devono affrontare. Numerosi sono i campi di intervento per prevenire l’usura: dal caro bollette, alle spese mediche e per i libri scolastici, dall’affitto alle rate dei mutui”. Sempre Lucarelli ha reso noto che il Comune ha iniziato a usufruire del servizio della Fondazione nel 2022 ed ha istituito uno sportello dedicato che si trova negli uffici dei servizi sociali cui fanno riferimento anche gli altri comuni della Zona sociale n. 11.

Cardella “Orgoglioso del lavoro della Fondazione Umbria”

Il presidente Fausto Cardella ha dichiarato di “essere molto orgoglioso della sottoscrizione del protocollo perché finalmente si stanno toccando con mano i risultati del lavoro fatto negli ultimi anni finalizzato a far conoscere la Fondazione e a costruire una rete di protezione intorno ai cittadini. Una rete di protezione sostenuta dalla stretta collaborazione con le istituzioni locali. La Fondazione vive della collaborazione con i Comuni che rappresentano il primo presidio di sostegno alla cittadinanza, il primo punto di ascolto. E la partecipazione dei Sindaci della Zona sociale 11, di cui Narni è Comune capofila, segna un dato importante, perché far conoscere queste iniziative spinge altri Comuni ad aprire sportelli della Fondazione”. Il Comune rende poi noto che referente per lo sportello di Narni è l’assistente sociale Francesca Lucantoni