Narni, 15 borse di studio per studenti meritevoli appartenenti a famiglie con redditi bassi - Tuttoggi.info

Torna anche quest’anno, a Narni, il bando del Comune che mette a disposizione 15 borse di studio finanziate da Alcantara.

Sono riservate a studenti residenti nel territorio comunale e iscritti nell’anno scolastico 2022-2023 alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo e secondo grado, agli istituti professionali di stato.

“L’obiettivo delle borse di studio – spiega in una nota il Comune – è sostenere i meritevoli appartenenti a nuclei familiari titolari di minori redditi”.

Valutazione delle domande

La valutazione delle domande avverrà tenendo conto del profitto scolastico con una valutazione media complessiva non inferiore a 8/10 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e per le classi dalla I alla IV delle scuole secondarie di secondo grado. Gli studenti della classe V devono aver invece terminato l’anno con una valutazione non inferiore a 80/100. Nell’assegnazione verranno presi in considerazione anche i componenti del nucleo familiare, le eventuali disabilità e la condizione di orfano. Costituisce titolo di preferenza l’appartenenza a famiglie il cui Isee non supera i 15.493,71 euro.

La domanda per partecipare al bando scade il 30 novembre; il modello può essere scaricato su www.comune.narni.tr.it.