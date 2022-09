Muzi Betti, da ottobre i 30 dipendenti inquadrati con il contratto collettivo nazionale di lavoro della Sanità - Tuttoggi

L’applicazione del contratto di settore riconosce per la prima volta la valenza sanitaria dei servizi dell’Asp Muzi Betti e mette a disposizione dell’ente una modalità di organizzazione del lavoro più congrua, idonea e rispettosa delle finalità operative aziendali, delle mansioni del personale dipendente e delle necessità degli ospiti.

“L’Asp Muzi Betti è ormai da tempo una struttura prevalentemente sanitaria, in cui la quota dell’impegno sociale è andata via, via riducendosi”, osserva Ciubini, che a nome del Consiglio di Amministrazione ringrazia i componenti della delegazione trattante dell’ente e i rappresentanti sindacali per l’impegno e la collaborazione che hanno permesso di firmare l’accordo per il nuovo inquadramento contrattuale degli addetti della struttura. “Del resto, se il nostro territorio non ha più una RSA, e tanto meno un Hospice – prosegue la Presidente – è evidente che siano le aziende come la nostra a doversi far carico di situazioni assistenziali particolarmente complesse”.

Per voce del Coordinatore Regionale della Sanità Marcello Romeggini, la Cisl Fp Umbria evidenzia “lo storico risultato raggiunto con la nuova disciplina dell’assetto giuridico ed economico del personale dell’Asp Muzi Betti”. “Un atto doveroso di dignità e rispetto delle professionalità che operano nella struttura – aggiunge il Segretario Generale Provinciale della Fp Cgil Stefano Lupini – La Sanità è una, pubblica, universale e gratuita e non è pensabile che chi opera in contesti diversi da quello pubblico abbia diritti e stipendi inferiori“. “Un passaggio importante che permette ai dipendenti di avere un contratto che garantisce maggiori diritti e stipendi adeguati al lavoro che svolgono, perché non è pensabile che ci siano operatori sanitari che svolgono attività con contratti differenti da quello del sistema sanitario nazionale” aggiunge Paolo Leonardi, membro della segreteria regionale Uil Fpl – Con l’intesa Cda e sindacati riconoscono il ruolo sanitario degli operatori per dare la migliore risposta possibile ai bisogni della nostra fragilissima utenza”.