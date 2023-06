"Musica senza Confine" a Monte Santa Maria Tiberina, una tre giorni con artisti pop e jazz - Tuttoggi.info

Dal 30 giugno al 2 luglio la prima edizione della manifestazione nella centralissima Piazza Bourbon del Monte | Ecco il programma

Tre serate per immergersi nell’atmosfera della musica jazz, pop e afrojazz a Monte Santa Maria Tiberina. E’ in arrivo, da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, la prima edizione di “Musica Senza Confine”, una nuova rassegna musicale che animerà piazza Bourbon del Monte, cuore dello splendido borgo altotiberino.

Una proposta in cui tutti potranno assistere ad eventi musicali gratuiti, con artisti di assoluto rilievo, organizzata dall’associazione Adei di Perugia, in collaborazione con il Comune di Monte Santa Maria Tiberina. L’idea è nata proprio dalla posizione del borgo, al confine con la Toscana e vicino a Marche e Romagna, quindi luogo ideale di scambio di musica e di culture. L’evento sarà animato da 5 artisti che, con le proprie band, suoneranno sul palco in Piazza Bourbon del Monte e sarà anche possibile degustare le tipicità locali grazie alla cucina funzionante durante tutta la tre giorni.

Si parte venerdì 30 giugno con due concerti. Il Francesco Pierotti Trio aprirà ufficialmente la I edizione di “Musica Senza Confine” alle 19.30. La band è composta dal bravissimo contrabbassista laziale Francesco Pierotti, con lui al pianoforte suonerà Yakir Arbib mentre alla batteria ci sarà Dario Rossi. Alle 21.30 Lisa Manara Quartet cantautrice in forte ascesa nel panorama musicale italiano, sia jazz che pop, che porterà un progetto musicale Afro Jazz “L’Urlo dell’Africanità”. Insieme a lei ci sarà alla chitarra Aldo Betto, alle tastiere e basso sinth Federico Squassabia e alla batteria Paolo Rubboli.

Sabato 1 luglio, alle 21, sarà la volta di Greta Panettieri Quartet, con “Into my Garden”. Romana, ma umbra d’adozione, Greta è una delle voci più affascinanti del panorama italiano e internazionale: con i suoi progetti live è arrivata fino in Cina, Russia e Spagna con tour di grande successo. Sul palco sarà accompagnata al pianoforte da Andrea Sammartino, al basso elettrico Daniele Mencarelli e alla chitarra Angelo Lazzeri.

Due le esibizioni previste nella serata conclusiva, domenica 2 luglio. Alle 19.30 Reinaldo Santiago Trio in “The Colors of The Planet”, ultimo album del batterista, cantautore, arrangiatore e compositore brasiliano Reinaldo Santiago. Una vera celebrazione di suoni e ritmi del Brasile, con l’energia e l’improvvisazione di jazz, samba reggae e ritmi di baião . Sul palco lui sarà alla batteria, Greg Burk al piano e Giulio Sciantico al basso. Nel programma anche il Patrizio Destriere Quartet con “Portrait of Ennio” (ore 21.30), un album dedicato al Maestro Morricone. Patrizio Destriere, orchestrale presso la Banda Centrale della Marina Militare Italiana in qualità di saxofono soprano, sarà accompagnato al pianoforte da Claudio D’Amato, al contrabbasso da Giuseppe Civiletti e da Giampaolo Scatozza alla batteria.