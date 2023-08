Musica e divertimento ad Avigliano: il 5 agosto la Notte Bianca - Tuttoggi.info

Il 5 agosto 20 spettacoli lungo le vie e le piazze di Avigliano Umbro, per un totale di 170 artisti in un mix di talento e creatività.

Spettacoli, musica e divertimento, sabato 5 agosto, alla Notte Bianca di Avigliano Umbro. “Dopo una lunga pausa di cinque anni Avigliano Umbro si animerà di nuovo. L’evento – si legge in una nota degli organizzatori – sarà realizzato grazie all’importante contributo della Pro Loco, del Comune di Avigliano Umbro, del comitato organizzativo ‘Mille e Una Notte’ e degli oltre 100 volontari”.

Il 5 agosto, dunque, 20 spettacoli lungo le vie e le piazze del borgo, per un totale di 170 artisti in un mix di talento e creatività: esibizioni acrobatiche con i Gallo MBX, ginnastica artistica, discoteca, schiuma party, spettacoli di teatro, animazioni e tanta musica; per gli amanti della realtà virtuale, l’esperienza Moff Art – Ipervision 360°. I mercatini, invece, offriranno un’ampia varietà di prodotti locali e artigianali, arricchendo ulteriormente l’esperienza della Notte Bianca.

