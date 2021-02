"Musica c'è", al via sette concerti al Teatro Caio Melisso - Tuttoggi

L’assessore Ada Urbani:”Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia a Spoleto la cultura non si ferma e lo spettacolo continua."

Tornano i concerti della scuola comunale di musica e danza “Alessandro Onofri”. Dopo gli appuntamenti online organizzati dai docenti e dagli allievi della Scuola tra maggio e luglio 2020, a partire da domenica 14 febbraio a sabato 1 maggio l’assessorato alla cultura proporrà un nuovo programma di sette concerti che saranno disponibili nella pagina Facebook e nel canale YouTube dell’Ente.

Il primo appuntamento dell’iniziativa “Musica c’è. A Spoleto lo spettacolo continua” sarà CONCERTI-AMO con i docenti della scuola Simone Benedetti (pianoforte), Gabriele Francioli (sax) e Alessia Tasca (danza). Il video del concerto, registrato nei giorni scorsi al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, sarà online il giorno di San Valentino dalle ore 18.00.

“Ormai da molti mesi l’emergenza sanitaria non permette di proporre al pubblico concerti e spettacoli dal vivo – ha dichiarato l’assessore alla cultura Ada Urbani – ma nonostante questo, insieme ai docenti della scuola comunale di musica e danza Alessandro Onofri, abbiamo lavorato affinché sia il percorso di apprendimento degli allievi, sia la proposta culturale conseguente alle loro attività e a quelle dei docenti potesse continuare a crescere e a dare risultati positivi.

Abbiamo quindi voluto proporre un programma di concerti, scegliendo il Teatro Caio Melisso quale luogo rappresentativo della storia culturale e musicale della città, per ribadire un concetto semplice ma allo stesso tempo indispensabile in questi tempi difficili: Spoleto non si ferma, la città continua a lavorare e a produrre cultura, questa comunità ha in sé la forza per continuare a costruire, anche attraverso la cultura, il suo futuro”.

Simone Benedetti e Gabriele Francioli, accompagnati dalla ballerina Alessia Tasca, suoneranno le musiche di Roberto Molinelli (Four pictures from New York, Dreamy Dawn e Tango Club) e Pedro Iturralde (Suite Ellenica, Kalamatianos, Funky, Valse, Kritis e Kalamatianos).

Queste le date dei prossimi sei concerti in programma che andranno online alle ore 18: 16 febbraio, 8 marzo, 4-5-25 aprile, 1 maggio.