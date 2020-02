Muore dopo esser finito fuori strada con l'auto - Tuttoggi

Una persona è morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Marsciano, in vocabolo via Larga. L’incidente ha visto protagonista soltanto un fuoristrada, finito in un campo ai margini dell’arteria stradale.

Al momento dell’intervento dei soccorritori, per il conducente non c’era ormai più nulla da fare. La persona alla guida sarebbe stata colta da un malore fatale che gli avrebbe stroncato la vita, anche se saranno gli accertamenti medici a dirlo con esattezza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Todi.