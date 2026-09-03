 Multe da 10 mila euro per 4 aziende del settore cosmetico - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Multe da 10 mila euro per 4 aziende del settore cosmetico

Redazione

Multe da 10 mila euro per 4 aziende del settore cosmetico

A Spello gli ispettori del lavoro hanno evidenziato diverse irregolarità in 4 aziende che hanno reso necessaria l'adozione di contravvenzioni
Gio, 03/09/2026 - 12:50

Condividi su:

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Perugia hanno effettuato dei controlli presso la sede operativa di quattro distinte aziende attive nel settore della cosmetica nel Comune di Spello, evidenziando diverse irregolarità che hanno reso necessaria l’immediata adozione di specifiche prescrizioni obbligatorie. E ammende per 10 mila euro.

LEGGI LA NOTIZIA

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Valnerina

Novità per il 118 a Ferentillo e abbattimento dei tempi con nuova ambulanza a Terni

Foligno

Strappa collana a 86enne e fugge con scooter rubato, arrestato dopo inseguimento

Foligno

HISPELLVM 2026. Alla Disfida delle Bighe trionfa Scheggia e Pascelupo

in umbria

gli ultimi pubblicati

Spoleto

Multe da 10 mila euro per 4 aziende del settore cosmetico

Terni

Il direttore di Confapi Umbria, Cesare Cesarini, morto in un incidente sull’A1

Assisi

Bambino di 4 anni rischia di annegare in piscina, salvato in extremis da una dottoressa

Umbria | Italia | Mondo

Housing MUR, in Umbria 1.323 posti letto in più. Superato il target di 60 mila a livello nazionale

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!