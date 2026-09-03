Multe da 10 mila euro per 4 aziende del settore cosmetico - Tuttoggi.info

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Perugia hanno effettuato dei controlli presso la sede operativa di quattro distinte aziende attive nel settore della cosmetica nel Comune di Spello, evidenziando diverse irregolarità che hanno reso necessaria l’immediata adozione di specifiche prescrizioni obbligatorie. E ammende per 10 mila euro.
Multe da 10 mila euro per 4 aziende del settore cosmeticoA Spello gli ispettori del lavoro hanno evidenziato diverse irregolarità in 4 aziende che hanno reso necessaria l'adozione di contravvenzioni
Gio, 03/09/2026 - 12:50