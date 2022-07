Movida e controlli, Carabinieri sanzionano locale per 2mila euro - Tuttoggi

Movida e controlli, i Carabinieri intensificano i controlli su tutta la Provincia. Giro di vite dei militari

Iniziata la stagione estiva aumentano le problematiche derivanti dalla movida: locali aperti fino a notte fonda e cittadini che vogliono divertirsi ma a volte eccedono con comportamenti che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica se non addirittura sfociare nella commissione di reati. È per queste ragioni che il Comando Provinciale Carabinieri di Terni ha predisposto un piano di servizi di controllo del territorio che prevedono l’impiego di numerose pattuglie in orario serale e notturno sui territori delle tre Compagnie.

Movida, Nas in azione

Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Amelia hanno messo in atto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino con l’ausilio del personale specializzato del N.A.S. di Perugia e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Terni.