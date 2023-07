Morte Vincenzo D’Amico, “fuoriclasse del calcio italiano e della Ternana”

Anche il Comune di Terni si unisce al lutto per la morte di Vincenzo d'Amico, chiuse la sua carriera proprio con la Ternana

Cordoglio anche a Terni per la morte dell’ex calciatore Vincenzo D’Amico, morto sabato al “Gemelli” di Roma. L’ammininistrazione comunale ternana, la direzione dello sport, l’assessore allo sport Marco Schenardi si sono infatti voluti unire al lutto del mondo del callcio per la scomparsa di Vincenzo D’Amico.

“Campione di classe cristallina – viene ricordato dal Comune di Terni – ha caratterizzato il calcio degli anni ’80. Anche i tifosi ternani hanno potuto ammirare la sua tecnica di grande talento in quanto D’Amico a Terni ha chiuso la sua carriera giocando in serie C2 nelle stagioni 86-87 e 87- 88, realizzando 20 gol in 56 incontri. La città di Terni non dimentica la sua presenza, il suo contributo, le capacità professionali e le doti umane”.