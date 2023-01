Morte Manuel Galeazzi, si indaga per omicidio stradale | Fermo non ancora convalidato - Tuttoggi

Morte Manuel Galeazzi, si attende la decisione del giudice sulla convalida del fermo per il 24enne indagato per omicidio stradale

Non è ancora stato convalidato il fermo del 24enne di origini rumene, F.M.A. le generalità, indagato per omicidio stradale, in seguito alla drammatica morte di Mauele Galeazzi, il 36enne operaio di Ferentillo, che ha perso la vita nella tarda serata di sabato 27 gennaio, lungo la Valnerina. Come spiegato a TO dal legale di difensore dell’indagato, l’avvocato Tommaso Filidei, si attende dunque la decisione del giudice Chiara Mastracchio che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, dopo la camera di consiglio.

Ubriaco, sotto effetto di cocaina e senza patente

Il 24enne, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era alla guida dell’Alfa Romeo della madre senza patente (già sospesa per guida in stato di ebrezza) e sotto effetto di alcol e cocaina, così come rilevato dagli esami tossicologici. Intanto si attende l’esito dell’autopsia, disposta dal magistrato, sul corpo di Manuel Galazzi per avere una quadro più chiaro sulle cause della morte.