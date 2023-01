Morte Manuel Galeazzi, Ferentillo sotto choc | Disposta autopsia - Tuttoggi

Il giovane, F.M.A. di 24 anni, dopo l’impatto ha abbandonato l’auto e si è allontanato a piedi. Una volta rintracciato dalla Polizia di Stato è risultato positivo all’alcoltest e agli esami tossicologici. Dai primi riscontri è inoltre emerso che il ragazzo sarebbe stato alla guida dell’auto senza patente, già ritirata tempo prima sempre per guida in stato di ebrezza.

La salma di Manuel Galeazzi è stata invece trasferita a Perugia per l’autopsia disposta dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri che coordina le indagini.

Addio Manuel, una vita spezzata

Manuel Galeazzi, 36 anni, aveva da poco trovato un lavoro come operaio. L’uomo lascia una bambina di 5 anni. La comunità di Ferentillo lo ricorda come un ragazzo buono e sensibile e si è stretta intorno al dolore della famiglia. La data dei funerali al momento non è ancora stata stabilita.