Salvato lo speleologo bloccato a 120 metri profondità nel cuneese - Tuttoggi.info

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Salvato lo speleologo bloccato a 120 metri profondità nel cuneese

ItalPress

Salvato lo speleologo bloccato a 120 metri profondità nel cuneese

Lun, 01/06/2026 - 09:33

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ROMA (ITALPRESS) – Il Soccorso alpino e speleologico del Piemonte ha salvato, estraendolo vivo dopo 12 ore, il giovane speleologo rimasto intrappolato domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo.

Alle operazioni hanno partecipato squadre provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. L’intervento si è concluso alle 5,40 di questa mattina. Il giovane ligure è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.

– Foto di repertorio Aereonautica Militare

(ITALPRESS).

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