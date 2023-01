Scontro mortale a Terni, fermato l'uomo che era scappato | Lutto a Ferentillo per Manuel Galeazzi - Tuttoggi

Il ragazzo fermato è stato trovato ferito e in stato confusionale ed è stato trasportato in ospedale per le cure mediche necessarie. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti coordinati dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri e dal procuratore facente funzioni Claudio Cicchella.

Il tragico incidente ha causato la morte di un giovane padre di famiglia e ha lasciato una comunità di Ferentillo in lutto. Le autorità stanno continuando le indagini per stabilire le esatte circostanze dell’incidente e per determinare le responsabilità.