Monteleone, torna la mostra mercato del farro a Monteleone e si parla anche della Biga - Tuttoggi

Martedì 6 dicembre, festa del patrono, le celebrazioni vedranno la messa solenne nella chiesa di San Giovanni alle ore 11,30.

Nel pomeriggio, dalle 16 nel teatro comunale, invece, si terrà il convegno sul carro etrusco. “Verso nuove prospettive, il CASO BIGA, il panorama dei beni culturali trafugati. Ultime novità dopo il documentario “Lanello di Grace”: riapertura del fascicolo?“. Questo il titolo della tavola rotonda, a cui interverranno: Carla Termini, direttrice del Museo Civico di Monteleone di Spoleto, Maurizio Fiorilli, Avvocato Generale dello Stato Onorario, Francesco Roncalli, Archeologo docente di Etruscologia e Civiltà italiche, Alexandra Stalinski, Etruriaw and Ancient Italy ANSA di Perugia. Alle ore 20 ci sarà la tradizionale cena dei Capifamiglia presso l’agriturismo Casale Montebello.

Giovedì 8 dicembre via alle iniziative natalizie. Dalle ore 17.00 “Aspettando.. Natale 2022”: l’associazione ArcheoAmbiente aspetta tutti i bambini con la loro pallina personalizzata per addobbare l’albero di Natale. Dalle ore 18 vin brulé lungo le vie del borgo al caldo dei bracieri ardenti a cura dell’associazione ArcheoAmbiente. In piazza Regina Margherita, alla stessa ora, accensione del Presepe con Statue artistiche dell’800 e Esibizione del Corpo Bandistico Carlo Innocenzi.

Venerdì 9 dicembre, alle ore 8.00 Trekking alla scoperta dei sentieri del territorio a cura dell’Associazione ArcheoAmbiente. L’itinerario è dalla frazione di Butino alla sella del Monte Motola, con degustazione a base di prodotti realizzati con farro Dop (Appuntamento Porta Spoletina, spostamento con mezzi propri fino a Butino. durata 4 ore). Alle ore 11, nel Teatro comunale Carlo Innocenzi, proiezione del docu-film “L’anello di Grace”, alla presenza degli alunni della scuola di Monteleone di Spoleto. In serata Il Focone della Venuta, benedizione del fuoco, musica e canti, a cura delle Pro Loco del territorio.

Sabato 10 dicembre nel Palazzo del Gusto alle ore 16 “Addolciamoci insieme” gara di Pasticceria amatoriale di “Dolci al farro” a cura dell’Associazione ArcheoAmbiente e Vin brulé lungo le vie del borgo al caldo dei bracieri ardenti. Nella frazione di Ruscio, invece, alle 18 è in programma l’accensione del presepe e dell’albero di lana della Valnerina, a cura del gruppo” Il filo tra le mani”.

In occasione della manifestazione, poi, la Pro loco di Monteleone aspetta tutti i bambini nella Casetta di Babbo Natale, presso lo chalet del parco della Croce, dove si potrà spedire la propria letterina, giocare tutti insieme ed aspettare Babbo Natale ed il suo sacco pieno di doni. Per l’occasione il museo della biga sarà aperto tutti i giorni dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19. Mentre l’associazione L’Oasi onlus l’8 e 9 dicembre sarà presente nei locali all’ingresso del Municipio con i lavori di artigianato realizzati dai ragazzi del centro diurno per disabili.