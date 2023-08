Monopattino travolge una ragazzina in via Porta Fuga, allarme sulle corse in discesa - Tuttoggi.info

Sta divendando un problema serio quello delle corse in discesa con bici e monopattini lungo alcune vie pedonali del centro storico di Spoleto

Sta divendando un problema serio quello delle corse in discesa con bici e monopattini lungo alcune vie pedonali del centro storico di Spoleto. Di qualche pomeriggio fa la notizia che una ragazzina è rimasta ferita – per fortuna in modo lieve – dopo essere stata travolta da un paio di giovanissimi in sella ad un monopattino. L’episodio è accaduto in via Porta Fuga.

Secondo quanto appreso da Tuttoggi.info, la ragazzina si trovava con un’amica a camminare lungo la strada che dalla Torre dell’Olio conduce al centralissimo corso Garibaldi, quando sono sopraggiunti due giovanissimi che sfrecciavano in discesa con un monopattino. Uno dei due ha colpito involontariamente la giovanissima passante, facendola cadere rovinosamente a terra e proseguendo incurante la sua corsa, senza fermarsi nemmeno a controllare cosa fosse accaduto. Per fortuna la ragazzina, che ha poi allertato i genitori, se l’è cavata soltanto con qualche escoriazione. Con i familiari che si sarebbero recati al comando della polizia locale per segnalare il fatto e chiedere di visionare le telecamere per individuare il responsabile; non è chiaro se al momento comunque sia stata sporta una querela contro ignoti. Videocamere sia pubbliche che di attività commerciali private che potrebbero aver immortalato qualcosa nella zona ce ne sarebbero. Ovvio che però la visione delle immagini è di stretta pertinenza delle forze dell’ordine ed in caso di denunce.

Di certo comunque c’è che purtroppo da tempo vengono segnalate corse in discesa di biciclette e monopattini, lungo le stradine – tutte pedonali, vale la pena ricordarlo – che da piazza San Filippo arrivano al “borgo” (via Salara Vecchia, via Minerva ed appunto via Porta Fuga), schivando a stento i pedoni. Una situazione che vedrebbe in azione per lo più ragazzini e che rischia di creare gravi conseguenze. Questa volta è andata “bene”, con la ragazzina sbattuta a terra che ha riportato solo ferite lievissime.